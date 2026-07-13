Alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Chubut



Se emitió una alerta amarilla por nevadas para este lunes 13 de julio, debido a la posibilidad de un fenómeno meteorológico que podría generar complicaciones en distintos sectores de la cordillera provincial.

De acuerdo con el informe oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia son la cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, donde se prevén precipitaciones níveas de variada intensidad que podrían afectar la circulación y las actividades habituales.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños y generar riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que las autoridades instan a la población a tomar recaudos, especialmente a quienes deban transitar por rutas cordilleranas.

Desde el organismo provincial recomendaron mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y de Vialidad.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación vinculada a la emergencia climática, la comunidad puede comunicarse con Protección Ciudadana a través de la línea gratuita 0800-666-2447. Mientras tanto, se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas para actualizar el estado de la alerta en caso de ser necesario.