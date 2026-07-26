Alerta amarilla por nevadas en Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para la tarde del domingo 26 de julio en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas afectadas serán alcanzadas por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros en áreas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, valores que podrían ser superados de manera puntual.

La alerta alcanza a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Paso de Indios, Gastre, oeste de Mártires y oeste de Telsen.

Desde las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al momento de circular por rutas y caminos de las zonas afectadas, debido a las condiciones meteorológicas previstas.