Alerta amarilla por frío extremo en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas para toda la provincia de Chubut, donde este miércoles 29 se espera una jornada con frío intenso y sensaciones térmicas por debajo de los 0 °C en distintos puntos del territorio.

Según informó el organismo, este nivel de alerta indica que las bajas temperaturas pueden provocar un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en personas que integran grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante este escenario, el SMN recomienda extremar las medidas de prevención: utilizar ropa de abrigo, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, evitar la exposición prolongada al aire libre y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

La situación también afecta a Santa Cruz, donde el organismo emitió una alerta roja para los departamentos de Lago Buenos Aires y Río Chico, además de las zonas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike. El resto de la provincia permanece bajo alerta amarilla.

En las áreas alcanzadas por la alerta roja, el SMN advirtió que las temperaturas extremas pueden tener un impacto alto a extremo en la salud, con riesgo incluso para personas que no pertenecen a grupos considerados vulnerables. Las advertencias permanecerán vigentes durante toda la jornada del miércoles 29.