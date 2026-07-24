Aerolíneas anunció la compra de veinte nuevas aeronaves

Aerolíneas Argentinas dio un paso estratégico de enorme alcance al confirmar el mayor programa de renovación de flota de los últimos diez años, sustentado íntegramente con recursos propios.

La compañía cerró en la Feria Internacional de Farnborough acuerdos clave con distintos lessors y avanzó así en la ejecución de su plan de flota 2027-2031, que prevé la incorporación de 20 nuevas aeronaves y la actualización profunda de su operación doméstica, regional e internacional.

El eje central de este anuncio no es solo la magnitud del recambio, sino el hecho de que se financia sin aportes del Estado, apoyado en los resultados positivos de la gestión reciente y en la capacidad de la empresa para reinvertir sus propios excedentes.

Las nuevas aeronaves

El programa implica renovar el 25% de la flota total y el 60% de los aviones de largo alcance, lo que supone una transformación estructural del parque aeronáutico de la compañía. En Farnborough quedaron formalizados los contratos por 14 de las 20 aeronaves previstas: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronogramas de entrega ya definidos.

El esquema se completa con seis Boeing 737 MAX 8, de los cuales dos están contratados y cuatro se encuentran en proceso de incorporación. De este modo, Aerolíneas combina la actualización de su flota de largo radio con la modernización de los equipos destinados a la red doméstica y regional, en una estrategia que busca mejorar la eficiencia por asiento, aumentar la capacidad y ofrecer un producto de cabina más competitivo.

El calendario de entregas marca el inicio concreto de esta renovación. A partir del primer trimestre de 2027 está prevista la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8, que será el primer avión del programa en sumarse a la operación. En el segmento de largo alcance, los Airbus A330neo comenzarán a incorporarse desde el primer semestre de 2028.

Estas aeronaves llegarán con una configuración de 291 plazas, distribuidas en 30 asientos de clase Ejecutiva, 24 de Premium Economy y 237 de Economy, lo que permitirá ofrecer una propuesta de servicio más segmentada y alineada con las tendencias internacionales en vuelos de larga distancia.

Fondos propios

La decisión de encarar este plan de inversión con fondos propios es presentada por la conducción de la empresa como una señal de confianza en la capacidad de Aerolíneas para sostener un crecimiento sustentable.

“La incorporación del A330neo es un hito en nuestra compañía y es el resultado de una planificación y gestión a largo plazo enfocadas en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También demuestra que el trabajo realizado en los últimos años nos permite invertir nuevamente, renovar nuestra flota y seguir creciendo”, dijo Fabián Lombardo, Presidente de Aerolíneas Argentinas.

La mejora de resultados operativos en los últimos ejercicios fue el punto de partida para habilitar este salto. En 2024, la compañía cerró con un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares, de acuerdo con sus estados contables auditados. En 2025, ese resultado se elevó a 120,7 millones de dólares y, por primera vez desde la estatización, no recibió transferencias del Estado Nacional.

Sobre esa base, la empresa definió que la renovación de flota se financiará con sus propios recursos, consolidando un modelo en el que la inversión se apoya en la rentabilidad y no en aportes fiscales.

El impacto operativo del programa es múltiple. En la red internacional, la llegada de los A330neo permitirá reemplazar progresivamente aviones de generaciones anteriores, sumar capacidad en rutas estratégicas y reducir consumos de combustible, con beneficios directos en costos y en huella ambiental.

En el mercado doméstico y regional, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 reforzarán la oferta en tramos de alta demanda y aportarán mayor eficiencia por asiento, lo que abre margen para optimizar frecuencias, mejorar la conectividad y sostener la competitividad frente a otros operadores.

En paralelo, la compañía tiene previsto modernizar las cabinas de los A330 actualmente en servicio, incorporando nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de largo alcance y elevando el estándar general del producto.

Este movimiento se inscribe en una estrategia más amplia de transformación de Aerolíneas Argentinas, que busca consolidarse como una empresa con equilibrio operativo, capacidad de inversión y foco en la eficiencia.

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas pone en marcha la renovación de flota más ambiciosa de la última década y envía una señal clara al mercado y a sus pasajeros: la empresa apuesta a crecer sobre la base de su propia capacidad de inversión, con aviones de nueva generación, mejoras en el servicio y una gestión orientada a la eficiencia y la sustentabilidad financiera.