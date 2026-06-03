Una cervecería artesanal de La Plata fue elegida la mejor de Argentina y Sudamérica

La cervecería platense Astor Birra fue distinguida como la mejor cervecería de Argentina y también como la mejor de Sudamérica, tras consagrarse en la Copa Argentina de Cervezas y en la South Beer Cup. La empresa bonaerense consiguió ambos reconocimientos durante las últimas ediciones de los certámenes más importantes de la industria y acumuló un total de 11 medallas entre las dos competencias.

La Copa Argentina de Cervezas es considerada la competencia nacional más relevante del sector. Se realiza desde 2016 y en su edición más reciente reunió más de 1.000 muestras elaboradas por cervecerías de todo el país.

Las cervezas fueron evaluadas mediante catas a ciegas por jueces certificados internacionalmente del programa BJCP, provenientes de Estados Unidos, Europa y distintos países de Sudamérica.

Por su parte, la South Beer Cup es la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica y reúne únicamente a productores que obtuvieron medallas de oro durante el último año. En esta edición participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

El doble reconocimiento consolidó a Astor Birra como una de las referencias de mayor prestigio dentro de la cerveza artesanal latinoamericana, destacándose tanto por la calidad técnica de sus productos como por su capacidad de innovación.

Con el título obtenido en 2026, Astor Birra alcanzó su segunda consagración como Cervecería del Año, un logro que muy pocas empresas pudieron repetir desde la creación de la Copa Argentina de Cervezas.

La cervecería platense ya había obtenido la máxima distinción en 2021 y ahora volvió a quedarse con el principal premio de la competencia nacional más importante de la actividad.

De esta manera, Astor Birra se convirtió en una de las pocas cervecerías en repetir el máximo reconocimiento de la Copa Argentina de Cervezas, reafirmando el protagonismo de La Plata y de la provincia de Buenos Aires dentro del mapa de la cerveza artesanal argentina.

“Con este logro sentimos que elevamos la vara para la producción local y que continuamos poniendo a la cerveza artesanal de la provincia de Buenos Aires en la escena internacional”, destacaron los socios de Astor Birra tras recibir los premios.

Otra historia de amigos

La historia de Astor Birra comenzó en Tolosa, partido de La Plata, impulsada por tres amigos surgidos del Colegio Nacional de La Plata. Desde entonces, la empresa desarrolló una identidad basada en el trabajo técnico, la experimentación en barricas y la elaboración de estilos que combinan tradición y vanguardia.

La marca ya había alcanzado importantes reconocimientos internacionales. En 2018 obtuvo un primer premio en la Copa de Cervezas de América realizada en Santiago de Chile; en 2021 fue elegida como la mejor cervecería del país en la Copa Argentina de Cervezas; y en 2022 logró una medalla de plata en la World Beer Cup.