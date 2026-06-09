Terminado el asfalto, Madryn busca potenciar a El Doradillo en la Temporada de Ballenas

En el marco de la actual Temporada de Ballenas, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística llevaron adelante una acción de promoción en el Área Natural Protegida Municipal El Doradillo.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Agencia Chubut Turismo, y tuvo como objetivo mostrar al país y al mundo el atractivo diferencial que ofrece Puerto Madryn durante la temporada que se extiende hasta diciembre en las aguas del Golfo Nuevo.

Actividades

Entre las acciones desarrolladas se destacó una transmisión en vivo desde El Doradillo a través de las redes sociales oficiales del destino, @madryn.travel, que reunió a especialistas, prestadores y referentes vinculados al turismo, la conservación y las experiencias en la naturaleza. El contenido fue seguido desde distintos puntos del país y del exterior, generando una importante interacción con los usuarios.

Asimismo, la promoción incluyó una cobertura especial de la señal Todo Noticias (TN), con salidas en vivo durante la programación del canal y una participación destacada en el segmento “Hasta el último rincón del país”, conducido por la periodista Paula Bernini, quien recorrió Puerto Madryn y Península Valdés mostrando los principales atractivos de la región.

Fam Press

De manera complementaria, se realizó un Fam Press destinado a periodistas, comunicadores e influencers especializados en turismo y viajes, quienes recorrieron distintos atractivos de la ciudad para generar contenido sobre la temporada de ballenas y la amplia oferta turística local. La agenda incluyó experiencias gastronómicas, actividades subacuáticas, propuestas de naturaleza y avistajes tanto en El Doradillo como en Puerto Pirámides, donde se desarrolló la apertura formal de los avistajes embarcados.

Participaron representantes de medios y plataformas especializadas como Revista Lugares, La Nación, Noticias Argentinas, Sin Turbulencias, Amar Viajar, La Loca de la Taper, Turismo 12AR, Radar Viajes, Ladevi, Tripin, Hacia el Infinito y Me Gusta Patagonia.

El hogar de las ballenas

La conducción de la transmisión estuvo a cargo de Yanet Monsalve, guía profesional de turismo y comunicadora, quien entrevistó a referentes de distintas actividades vinculadas al destino.

Durante la jornada se difundieron propuestas que complementan el tradicional avistaje costero. Carla Mendoza, representante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, presentó las excursiones y experiencias disponibles para quienes visitan la ciudad durante la temporada.

También tuvo un espacio destacado el astroturismo, una actividad que invita a descubrir el paisaje nocturno patagónico y sus cielos privilegiados. La propuesta fue presentada por la guía Ana Inés “Nani” Pegoraro, quien compartió las experiencias que se desarrollan en el área protegida una vez caída la tarde.

La conservación ambiental fue otro de los ejes centrales de la transmisión. En este sentido, Víctor Fratto, responsable de ReFaunar, abordó la importancia de proteger a la Ballena Franca Austral y preservar el ecosistema que cada año recibe a estos ejemplares en las costas madrynenses.

La fotografía de naturaleza también tuvo su espacio a través del fotógrafo Maximiliano Jonas, quien compartió su experiencia registrando algunas de las imágenes más impactantes que deja cada temporada. La combinación de fauna, paisaje y luz convierte a El Doradillo en un escenario privilegiado para fotógrafos de todo el mundo.

Finalmente, Gonzalo Casanovas presentó las propuestas de mountain bike que se desarrollan en el área protegida, una alternativa que permite recorrer los paisajes patagónicos de manera activa y en contacto directo con la naturaleza.