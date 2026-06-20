Se inauguró en la Casa del Chubut una nueva muestra fotográfica sobre Malvinas

Con motivo del “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico” que se conmemora cada 10 de junio, se inauguró en la Casa del Chubut en Buenos Aires la muestra fotográfica “Donde el viento recuerda”, de Diego Colman.

En colaboración con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, el evento se enmarca en el Circuito Expositivo Chubutense, una propuesta que promueve la exhibición de producciones de artistas visuales en distintos espacios culturales provinciales y en la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A más de cuatro décadas del conflicto del Atlántico Sur, la muestra reúne una serie de imágenes tomadas en las Islas Malvinas, en territorios donde la memoria permanece viva. A lo largo de ellas, Diego Colman construye una mirada íntima que alterna entre el cementerio argentino y los paisajes que lo rodean: cruces que se repiten en el entorno, nombres que permanecen y una geografía atravesada por la historia. Cada imagen no solo registra, sino que invita a detenerse y contemplar aquello que sigue latiendo en la distancia.

La muestra

Las fotografías recorren principalmente el Cementerio de Darwin, junto a paisajes de Monte Longdon y distintos puntos de las islas, construyendo un relato visual atravesado por el silencio, el viento y la permanencia del recuerdo.

En cada imagen, la ausencia se vuelve presencia. El viento, constante en el territorio, parece sostener la memoria de quienes combatieron y de quienes quedaron allí. Esta muestra propone un espacio de contemplación y respeto, invitando a reflexionar sobre la guerra, la honra y la memoria, no desde el ruido del conflicto, sino desde la quietud del paisaje.