Puerto Madryn celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial



Este domingo 14 de junio, de 14 a 16:30 horas, en el Museo Histórico Juan Meisen Ebene ubicado en Ciudad de Nefyn 85, Puerto Madryn tendrá una jornada especial en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, destinada a niñas, niños y familias de la ciudad.

Durante la tarde habrá una pista vial educativa y diversas actividades recreativas y de concientización, pensadas para promover hábitos seguros en la vía pública desde edades tempranas.

Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa, que busca fortalecer la educación vial a través del juego, el aprendizaje y la participación de toda la familia.