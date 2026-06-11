INDEC - ÍNDICE DE INFLACIÓN - IPC

Patagonia registró 1,7% de inflación en mayo, según el INDEC

La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril.

El acumulado del año avanzó al 14,7%. Patagonia registró el menor índice del país con un 1,7%.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%)

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Esta baja representó la segunda desaceleración consecutiva del IPC: tras haberse alzado al 3,4% en marzo, la inflación comenzó a ceder hasta el 2,6% en abril (0,8 p.p. menos) y 2,1% en mayo (0,5 p.p. menos respecto de abril). Acumula una pérdida de 1,3 p.p.

A nivel de las categorías, los precios estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento como consecuencia del aumento en las verduras, compensado por la caída en las frutas.

Le siguieron los regulados (2,4%) y el IPC núcleo quebró la barrera del 2%, tras finalizar en 1,9%.

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