Pakistán presidirá ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes que su país presidirá la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Así lo indicó un informe de Xinhua en el que se señaló que la citada ceremonia se celebrará el próximo viernes en la ciudad suiza de Ginebra.

Minutos después, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red Truth Social: “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”.

Asimismo, anunció la reapertura inmediata y libre de peajes del estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense.

Las negociaciones adicionales entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo final se pospondrán hasta que ambas partes cumplan sus compromisos conforme al MoU.