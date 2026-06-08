Monotributo: Cuánto hay que pagar este mes en ARCA antes de la actualización



Los monotributistas deberán abonar durante junio los valores actualmente vigentes del régimen simplificado, ya que la próxima actualización de las escalas todavía no entró en vigencia. Las categorías continúan calculándose sobre los parámetros establecidos a comienzos de año por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El esquema actual contempla once categorías, desde la A hasta la K, con un tope máximo de facturación anual de $108.357.084,05 para permanecer dentro del Monotributo. Estos límites seguirán vigentes durante junio y también durante gran parte de julio, hasta que se oficialice la recategorización semestral.

ARCA: escalas vigentes del Monotributo en Argentina

Categoría A : hasta $10.277.988,13

: hasta $10.277.988,13 Categoría B : hasta $15.058.447,71

: hasta $15.058.447,71 Categoría C : hasta $21.113.696,52

: hasta $21.113.696,52 Categoría D : hasta $26.212.853,42

: hasta $26.212.853,42 Categoría E : hasta $30.833.964,37

: hasta $30.833.964,37 Categoría F : hasta $38.642.048,36

: hasta $38.642.048,36 Categoría G : hasta $46.211.109,37

: hasta $46.211.109,37 Categoría H : hasta $70.113.407,33

: hasta $70.113.407,33 Categoría I : hasta $78.479.211,62

: hasta $78.479.211,62 Categoría J : hasta $89.872.640,30

: hasta $89.872.640,30 Categoría K: hasta $108.357.084,05

La próxima actualización del Monotributo llegará en julio y tomará como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Con los datos oficiales ya publicados por el INDEC y las proyecciones privadas para mayo y junio, el ajuste estimado ronda el 17,2%.

La recategorización comenzará entre el 14 y el 15 de julio, aunque los nuevos parámetros no impactarán de inmediato en los pagos. Los valores actualizados empezarían a aplicarse recién en agosto.

Además de elevar los topes de facturación de cada categoría, la actualización también modificará las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. El porcentaje definitivo quedará confirmado cuando el INDEC publique el dato de inflación correspondiente a junio.