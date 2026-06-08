Más de un millón de personas despidieron al Indio Solari

Más de un millón de personas se reunieron en las inmediaciones de Villa Dominico para despedir al referente del rock nacional, Carlos “Indio” Solari, en lo que fue catalogado como «la última misa ricotera». El velatorio público, que se extendió por más de 18 horas, marcó el adiós definitivo al músico que falleció el pasado viernes a sus 77 años.

Según el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la despedida en el Polideportivo José María Gatica terminó oficialmente alrededor de las 4:30 am de este lunes 8 de junio, tras un pedido de la familia del músico. “Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz”, indicaba el escrito de la entidad, que desplegó un operativo de, por lo menos, 1500 efectivos de seguridad.

Si bien el velatorio comenzaba a las 11 am, la capilla abrió sus puertas a las 10 am debido a la presión de los miles de fanáticos que viajaron desde todas partes de la Argentina y que formaron una fila que llegó a superar las 80 cuadras de extensión. Tal era la magnitud de la concentración, que los seguidores unieron el predio de Avellaneda con el barrio porteño de Barracas.

En el último adiós, el cajón fúnebre con los restos del músico estaba posado sobre un atril con una camiseta de la Selección argentina encima, frente a una gigantografía del artista.

Último adiós

Tras el cierre definitivo de las puertas del polideportivo esta madrugada, la familia del artista, encabezada por su esposa Virginia Mones Ruiz, dispondrá el inicio del cortejo ferial estrictamente privado.

La decisión de despedir al músico en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque de los Derechos del Trabajador, se tomó a contrarreloj, ante la negativa del Gobierno Nacional de hacerlo en el Congreso o en Casa Rosada. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que desde su gestión “puso a disposición de la familia cualquier lugar» de su distrito. En declaraciones televisivas, señaló que se trabajó en un importante operativo de seguridad y también en asumir la responsabilidad de que este evento de miles de personas «se pudiera hacer de la mejor manera posible», sobre todo con una «comunidad tan grande» como la que conforman los fanáticos del artista.

“Que su música no pare nunca más”

Horas después de que se cerraran las puertas del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, la familia del Indio Solari publicó un comunicado en el que expresó su agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y a los miles de fanáticos que se acercaron a Avellaneda a despedir al cantante y exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el comunicado oficial difundido a través del Instagram oficial del Indio Solari.

El mensaje destacó la tranquilidad y el respeto de los ricoteros frente a este evento.

«Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord», agradecieron.

«Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida», lamentó.

Por último, pusieron el foco sobre los deseos del músico: «Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba».

«Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más», cerraron.