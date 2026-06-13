CULTURA - MADRYN - MARCATO - TEATRO DEL MUELLE

Marcato volverá a sonar en el Teatro del Muelle de Madryn

Este sábado 13 de junio a las 20 horas, en el Teatro del Muelle, se presentará Marcato junto a las Abuelas Lee Cuentos. Será un concierto escénico atravesado por el tango y la poesía con “Canciones de diván”, un show que propone un recorrido musical y sensible por tangos y otros géneros clásicos que hablan del amor, la memoria, la pérdida, la espera y los vínculos.
Entre canciones, las lecturas de Abuelas Lee Cuentos de Puerto Madryn abren un diálogo con textos y pensamientos de autores como Freud, Lacan, Pizarnik y Barthes, en una puesta íntima y coral. La voz de Marina Richeri y el piano de Jesús Olguera construyen una noche donde la música funciona como refugio, conversación y memoria compartida.
Lejos del recital tradicional, “Canciones de diván” busca transformar el escenario en un espacio colectivo de escucha: una reunión alrededor de aquellas canciones que todavía nos conmueven porque siguen hablando de nosotros.
El valor de las entradas es de 12.000 pesos. Se pueden adquirir en puerta o hacer las reservas por WhatsApp al 1166829897 o en el Instagram: @marcato.pm.

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