La Selección Argentina llegó a Estados Unidos para defender su título en el Mundial

La Selección Nacional junto a Lionel Scaloni arribó este mediodía a Estados Unidos y se dirigió hacia el búnker elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para hacer base durante toda la primera etapa de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio.

El primer contingente de la delegación, compuesta por su director técnico y los primeros 18 futbolistas convocados, se instaló directamente en el Origin Hotel de Kansas City.

Además, hace algunas semanas comenzaron las obras en el hotel para instalar un gimnasio de uso exclusivo para los futbolistas y que replique el que se sitúa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con el objetivo de mantener las rutinas habituales de los futbolistas y evitar sensaciones de extrañeza a tan solo 11 días del comienzo del Mundial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las prácticas oficiales comenzarán este lunes 1° de junio, en el moderno Sporting KC Training Centre; asimismo, el resto de los convocados, incluidos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano «Dibu» Martínez y Lautaro Martínez, llegarán al hotel en las próximas horas, desde sus respectivos destinos.

El centro de entrenamiento mencionado, que es utilizado por el Sporting Kansas City en su participación en la Major League Soccer, la Primera División del fútbol estadounidense, fue seleccionado luego de ser visitado por una delegación de la AFA a principios de marzo, de la que salieron con sensaciones positivas.

En aquel viaje, desde la entidad madre del fútbol argentino se destacó la amplitud de sus espacios y el equipamiento tecnológico, incluyendo un vestuario principal con más de una pantalla permitiendo el análisis táctico, y fue posicionado a la par de los más prestigiosos de Europa.

Antes del estreno oficial, Argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación: el primero será el próximo sábado 6, contra Honduras en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.

El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.