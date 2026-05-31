La Cancillería Argentina publicó una guía de viaje y estadía para el Mundial 2026



La Cancillería Argentina presentó un informe con recomendaciones e información para los argentinos que viajen al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La misma incluye información sobre documentación, asistencia consular, seguridad, alojamiento y emergencias, entre otras conceptos de alta importancia a la hora de pasar tantos días en el extranjero.

Con documentos de formato PDF de una amplía cantidad de páginas, la guía cuenta con informes generales de los tres países que alojarán al próximo Mundial, así como distintas pormenorizaciones en las ciudades estadounidenses en las que se jugará la cita mundialista.

A 11 días del comienzo de una Copa del Mundo en la que la Selección argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022, con la espera de una amplia cantidad de público que viajará a Estados Unidos a alentar al Seleccionado, así como también gente que trabajará en alguno de los tres países, la Cancillería sacó una extensa guía para ayudar a los argentinos que viajen al evento.

Con informes generales de cada país y detallados para las distintas ciudades estadounidenses, en las mismas se puede encontrar un listado de requisitos para viajar, qué hacer en caso de necesitar atención de emergencia, códigos de conducta y ayuda para evitar estafas a la hora de contratar alojamiento o vehículos.

En el caso de Estados Unidos, país en el que la Selección argentina disputará los tres partidos de la fase de grupos y todos los partidos eliminatorios en caso de avanzar en los primeros dos puestos de la zona J, la guía menciona como requisitos para viajar contar con pasaporte argentino válido y vigente y Visa de Estados Unidos estampada en el pasaporte, además de los pasajes de ida y vuelta, un comprobante de solvencia económica que permita hacerse cargo de la estadía y eventuales emergencias que puedan ocurrir, además de recomendar contar con un seguro médico con cobertura amplia y el uso de tarjetas de crédito y debito en formato físico y digital.

En cuanto a las emergencias, el informe recuerda llamar al 911 en caso de emergencias y riesgo de vida, acudir a un Centro de Atención Urgente (“Urgent Care”) en caso de enfermedades o lesiones leves a moderadas y advierte que no se pueden conseguir recetas médicas en las farmacias a menos que las mismas cuenten con un Urgent Care dentro del local, con la posibilidad de que algunos medicamentes no estén aprobados o disponibles en el país extranjero.

Sobre el alojamiento, se aconseja conservar el comprobante de hospedaje durante todo el viaje y hay tres ítems para evitar estafas: no realizar pagos a través de transferencias, utilizar medios de pago seguros, destacándose PayPal, y evitar transferencias bancarias directas a terceros.

Siendo un servicio habitualmente utilizado para trasladarse en un país de amplias dimensiones, tomando como ejemplo que habrá 900 kilómetros de distancia entre las ciudades en las que Argentina jugará la primera ronda, la guía aclara que se puede manejar libremente en Estados Unidos con licencia argentina, siempre que sea válida, vigente y en formato físico, aunque se sugiere tramitar el Permiso Internacional de Conducir (International Driving Permit – IDP) para facilitar la interacción con autoridades y empresas de alquiler. Además, cada Estado posee normativas propias acerca de los registros de manejo, por lo que el viajante debe chequear el reglamento del lugar en el que transitará.

En el apartado de la seguridad y conducta, se advierte que los controles en lugares de interés general son estrictos, que está prohibido consumir alcohol en lugares públicos y dentro de automóviles, aunque el conductor no haya consumido, así como también que la edad mínima para la ingesta alcohólica es de 21 años.

Además, la guía “recomienda extremar las precauciones y evitar discusiones o confrontaciones” ya que la portación de armas es legal bajo determinadas condiciones y con los permisos correspondientes.

Advirtiendo que los tickets para entrar a los partidos deben ser presentados en formato digital desde el teléfono móvil, se advierte que la adquisición de entradas por vías no oficiales puede invalidar el acceso al estadio, con posibles sanciones consecuentes, y que no se puede ingresar con archivos descargados, fotos de los mismos o códigos QR impresos.

Entre otros aspectos, el informe da recomendaciones a la hora de interactuar con la policía y en caso de detención y recomienda acceder a los estadios con tiempo de antelación para superar los controles de seguridad con tranquilidad y verificar con anticipación los horarios de apertura y cierre de estadios. (Fuente: Agencia Noticias Argentinas)