Aseguran que la ruta a la playa de El Doradillo estará lista para la temporada de ballenas

Desde la Administración de Vialidad de Chubut aseguraron que están realizando las últimas tareas de pavimentación de la obra de acceso a Playa El Doradillo en la zona norte de Puerto Madryn.

La obra, con una inversión de 5.543.863.464 pesos, comprende la pavimentación de la Ruta Provincial N° 42, en el tramo ubicado entre el empalme con la Ruta Provincial N° 1 y el empalme con la Ruta Provincial N° 2, correspondiente a la Sección I, desde el empalme con la Ruta Provincial N° 1 hasta el kilómetro 11,2.

Al tiempo que destacaron que los primeros 7 kilómetros de la Ruta Provincial N° 42 ya se encontraban ejecutados, por lo que en esta etapa los trabajos se desarrollan desde el empalme con la obra existente, atravesando el Parque Industrial de Puerto Madryn, en el Departamento Biedma.

Hasta bicisenda

El camino posee una longitud total de 11,23 kilómetros y contará con dos carriles de circulación, con un ancho de calzada de 6,70 metros, pavimentados mediante tratamiento superficial bituminoso tipo doble con sellado.

Además, se contempla una banquina de 2 metros sobre el margen izquierdo y una bicisenda de 3 metros sobre el margen derecho, ambas con tratamiento superficial bituminoso de sellado.