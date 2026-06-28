La familia de Ángel López denunció inacción del fiscal que investiga a la psicóloga

La familia de Ángel López, el niño de 4 años asesinado en abril en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, cuestionó la actuación del fiscal Martín Cárcamo, que investiga la denuncia presentada contra la psicóloga del Servicio de Protección de Derechos, al sostener que «no hizo nada» desde que recibió el expediente y que desestimó la responsabilidad de la funcionaria.

Las declaraciones se conocieron luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenara la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar los informes periciales sobre la muerte del menor.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Lorena, madrastra de Ángel y pareja de Luis López, explicó que el jueves se presentó junto al padre del niño en la fiscalía para conocer el estado de la causa iniciada contra la psicóloga Leiva.

«Queríamos saber cuáles eran los avances, qué había recopilado y qué tenía en sus manos. Al menos debería contar con los informes falsos que hizo esta mujer, donde escribía sobre el estado de Ángel, dónde vivía y todas las mentiras que después salieron a la luz», afirmó.

Según su relato, durante la reunión el fiscal les manifestó que, a su entender, la profesional «no era responsable» de lo ocurrido con el niño: «No decimos que ella mató a Ángel; sino que no veló por su seguridad. Ellos fueron quienes entregaron a Ángel a sus asesinos».

Además, cuestionó la investigación al señalar que el funcionario «hace un mes que tiene la causa y no hizo nada» y añadió: “Lo único que tenía era el legajo de Leiva. No pidió informes, las cámaras del hospital y ni siquiera se tomó el trabajo de solicitarlas».

Lorena también relató que durante el encuentro el fiscal les contestó que las grabaciones del centro de salud probablemente ya no existían: «Nos dijo que seguramente las cámaras ya no estaban porque esas grabaciones se borran. Ni siquiera hizo el intento de pedirlas».

En el mismo sentido, afirmó que el funcionario les indicó que había enviado un correo electrónico al abogado querellante para solicitar el cambio de fiscal. Sin embargo, sostuvo que, al revisar su casilla, el letrado Roberto Castillo les informó que no había recibido ningún mensaje.

«Si él no quiere investigar, debería declararse incompetente y apartarse de la causa», manifestó y sostuvo que el funcionario no habría comprendido el objeto de la denuncia presentada por la familia.

«Él me decía que había que tener claro que ellos no eran quienes asesinaron al menor. Pero eso es justamente lo que nosotros siempre dijimos. La denuncia contra Leiva es por incumplimiento de sus funciones, no por homicidio. Ni siquiera leyó la denuncia», expresó.

Asimismo, recordó un episodio ocurrido durante la internación de Ángel, cuando, según afirmó, la psicóloga Leiva intentó impedir que permaneciera junto al niño en terapia intensiva: «Eso quedó registrado en las cámaras de ingreso y un oficial le aclaró que nadie tenía prohibido entrar. Por eso no entendemos que esas imágenes ni siquiera hayan sido requeridas».

Lorena también cuestionó la valoración que, según dijo, el fiscal hizo del accionar del Servicio de Protección de Derechos. «Para él, Protección (el Servicio de Protección de Derechos), hizo las cosas bien. Cuando le explicamos que esa psicóloga se preocupaba más por nuestra relación de pareja que por el bienestar de Ángel, justificó su actuación en lugar de investigar», sostuvo.

Además, aseguró que la reunión le dejó una profunda indignación. «Me arrepiento de no haber grabado toda esa charla. Era tanto el nivel de cinismo y tan claro el intento de defender a esa psicóloga que daba asco. Es terrible el nivel de corrupción que vivimos en Comodoro», afirmó.

Por último, Lorena describió el impacto emocional que atraviesa la familia mientras continúa el proceso judicial: «Volví a trabajar porque quedarme en casa es horrible. Ya no tenía ganas ni siquiera de hacer los videos contando la situación. El golpe que recibimos ayer fue demasiado».

«Vivimos el día a día. Hay días en los que tenemos fuerza y otros en los que ya no tenemos ganas de seguir peleando. Nos bajonea mucho cuando pasan estas cosas porque sentimos que se sigue pisoteando la memoria de Ángel. Sabemos todo lo que sufrió, tenemos claro que fue asesinado. Es muy difícil nuestro día a día sin él», concluyó.