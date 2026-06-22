Impulsan restablecer beneficios fiscales en combustibles en la Patagonia

El senador santacruceño José María Carambia presentó un proyecto de ley para reducir en un 50% los impuestos sobre los combustibles líquidos en todo el territorio nacional y restablecer un esquema de beneficios fiscales diferenciales para la región patagónica, con el objetivo de aliviar la carga tributaria sobre consumidores y sectores productivos.

La iniciativa propone modificar la Ley 23.966 para que las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, vuelvan a contar con un tratamiento impositivo especial para el consumo de combustibles.

Además, el proyecto incorpora una reducción del 50% en la alícuota de los impuestos a los combustibles líquidos para el resto del territorio argentino, una medida que, según sus fundamentos, busca impactar de manera positiva en los costos de transporte, logística y producción.

Carambia explicó que el tratamiento fiscal diferenciado para la Patagonia responde a condiciones geográficas y climáticas particulares, donde el transporte automotor constituye una herramienta esencial para la vida cotidiana y el desarrollo económico debido a las grandes distancias y la baja densidad poblacional.

En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que las modificaciones introducidas en los últimos años redujeron el alcance de los beneficios regionales, afectando la competitividad de actividades estratégicas como el turismo, la pesca y la logística en el sur del país.

La propuesta también plantea que una menor carga impositiva sobre los combustibles podría contribuir a reducir costos en toda la cadena productiva, dado que el precio de la energía incide directamente en alimentos, servicios, transporte y bienes de consumo masivo.

En el final, el senador santacruceño afirmó que la medida apunta a “fortalecer el federalismo energético, mejorar la competitividad de las economías regionales y recomponer el poder adquisitivo de los consumidores”.