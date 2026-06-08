Hoy se conmemora el Día Mundial de los Océanos

Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, y en el Cono Sur la mirada se centra en el Mar Patagónico. Este ecosistema absorbe calor y carbono en silencio, regulando el clima global a un costo creciente para sí mismo. Sus aguas se calientan, los frentes oceánicos cambian y numerosas especies desplazan sus áreas de distribución hacia el sur.

La pregunta ya no es si el cambio llegará, sino cuán preparados estarán los ecosistemas para adaptarse. Los ambientes saludables tienen mayor resiliencia, por lo que fortalecer las Áreas Marinas Protegidas (AMP) conectadas entre Argentina, Chile, Uruguay y Brasil es hoy la estrategia más concreta frente al cambio climático.

Avances recientes en conservación

En marzo de 2026, Brasil creó el Parque Nacional Albardão, el mayor parque marino del extremo sur del país. Este sitio había sido identificado como prioritario desde el año 2000 y señalado por el Foro como uno de los “Faros del Mar Patagónico”. Tras décadas de ciencia y cooperación regional, el decreto presidencial abrió una nueva etapa de protección.

Presión climática sin precedentes

Las aguas frías del Atlántico Sudoccidental absorben más CO₂ que cualquier mar tropical, pero esta función reguladora se debilita con el calentamiento y la acidificación. Según Santiago Krapovickas, del Programa Mar Patagónico Resiliente, conservar y manejar adecuadamente las AMP fortalece la capacidad de adaptación y favorece el bienestar de las comunidades costeras.

Conexión regional de ecosistemas

El Mar Patagónico conecta los ecosistemas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil mediante corrientes oceánicas y rutas migratorias que sostienen la vida de ballenas, tiburones, aves marinas, tortugas y pingüinos. Muchas especies recorren miles de kilómetros atravesando múltiples jurisdicciones, lo que vuelve insuficientes las respuestas aisladas de cada país.

Las AMP bien gestionadas y conectadas funcionan como refugios climáticos, permitiendo que los ecosistemas se recuperen y sigan prestando servicios esenciales: desde la pesca artesanal hasta la regulación del clima local.

“El océano funciona como un único sistema vivo. Su protección debe pensarse de manera integrada”, afirmó Andrea Michelson, coordinadora regional del Foro.

Estrategia regional

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que reúne a 30 organizaciones desde 2004, impulsa una visión compartida: construir una red ecológicamente conectada de AMP y corredores de conservación. El programa Mar Patagónico Resiliente busca avanzar hacia un mar “climáticamente inteligente”, capaz de incorporar proyecciones climáticas en la gestión y fortalecer refugios frente a impactos multidimensionales.

“Proteger el océano ya no es solo una causa ambiental. Es una decisión climática, social y económica”, resumió Daniela Castro, coordinadora del nodo chileno del Foro.

En este Día Mundial de los Océanos, el mensaje es claro: el futuro climático también se juega en el sur, en el Mar Patagónico. Conservarlo es garantizar biodiversidad, economías locales y resiliencia frente al cambio global. Es momento de cuidarlo, es momento de cuidarnos.