Glinski promueve su iniciativa de remediación ambiental de los pasivos petroleros

El diputado nacional por Chubut, José Glinski, desarrolló una agenda de reuniones institucionales y actividades internacionales en Estados Unidos centrada en la defensa de la democracia, la cooperación internacional, la transición energética justa y la remediación de los pasivos ambientales generados por décadas de explotación hidrocarburífera.

Como parte de esa agenda, mantuvo un encuentro de trabajo con el congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, uno de los referentes más importantes del Partido Demócrata en materia de política exterior y relaciones hemisféricas.

Durante la reunión intercambiaron experiencias sobre el desarrollo de regiones petroleras, los desafíos ambientales asociados a la actividad hidrocarburífera y las oportunidades económicas y laborales vinculadas a los procesos de abandono de pozos, desmantelamiento de instalaciones y remediación ambiental.

Glinski presentó las iniciativas legislativas que impulsa en Argentina para avanzar en la identificación, cuantificación y reparación de los pasivos ambientales existentes en la Cuenca del Golfo San Jorge.

«Las comunidades que produjeron energía durante décadas no pueden quedar solas frente a los costos ambientales de esa actividad. La renta suele concentrarse mientras los pasivos terminan distribuyéndose entre la sociedad. Nuestro desafío es transformar la reparación ambiental en empleo, desarrollo local y transición energética justa», sostuvo.

Durante el encuentro también abordaron la situación política regional y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y el respeto a la soberanía de los países.

Castro ha sostenido históricamente posiciones favorables a una relación respetuosa entre Estados Unidos y América Latina, basada en la cooperación democrática y el respeto por las decisiones soberanas de cada nación. En ese marco, ambos coincidieron en la importancia de preservar los procesos democráticos de cualquier forma de interferencia externa.

«Los argentinos debemos resolver nuestros debates y definir nuestro futuro en las urnas. La relación entre nuestros países debe construirse sobre el respeto mutuo, la cooperación y el fortalecimiento de la democracia, nunca sobre condicionamientos o injerencias externas», afirmó Glinski.

La agenda en Washington incluyó además la participación del diputado chubutense como expositor en el AJC Global Forum, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados al fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la cooperación internacional.

En ese ámbito compartió un panel junto a la diputada nacional Sabrina Ajmechet para debatir sobre la relación entre América Latina, Estados Unidos e Israel, la situación de las comunidades judías de la región y el crecimiento de los discursos de odio y el antisemitismo.

Durante su intervención destacó la importancia de sostener espacios de diálogo entre dirigentes que representan tradiciones políticas diferentes.

«Podemos tener diferencias profundas sobre política económica, política exterior o sobre el rumbo que debe tomar la Argentina. Pero la lucha contra el antisemitismo, la defensa de la convivencia democrática y el respeto por la diversidad deben estar por encima de cualquier diferencia partidaria», expresó.

Glinski también reivindicó la tradición pluralista del peronismo y su vínculo histórico con la comunidad judía argentina

«Muchas veces existe una mirada simplificada sobre el peronismo. Sin embargo, ha sido uno de los movimientos políticos más diversos de la Argentina y ha contado con una importante participación de dirigentes de origen judío. La convivencia democrática se fortalece cuando construimos puentes y no cuando profundizamos prejuicios.»

Finalmente, el legislador señaló que la agenda internacional impulsada desde Chubut busca fortalecer los vínculos con espacios democráticos, académicos y sociales comprometidos con los desafíos económicos, ambientales y tecnológicos que enfrentan las regiones productoras de energía.

«La Patagonia tiene mucho para aportar al debate global sobre energía, ambiente y desarrollo. Necesitamos construir alianzas, aprender de experiencias internacionales exitosas y generar herramientas que permitan que la transición energética también sea una oportunidad para crear trabajo y desarrollo en nuestras comunidades.»