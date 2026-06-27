Este sábado se celebra el Día del Biólogo y la Bióloga

Hace ya más de 200 años, el 27 de junio de 1812, el Primer Triunvirato creó el Museo de Historia Natural; y es en conmemoración de esa fecha histórica que el 27 de junio de cada año se celebra en Argentina el Día del Biólogo y la Bióloga. Hoy, la licenciatura en Biología se estudia en más de 25 facultades de universidades públicas de distintas provincias (entre ellas, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro) y en tres universidades privadas: CAECE, Maimónides y Favaloro, todas con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Leandro Andrés Miranda, doctor en Biología, investigador principal del CONICET y actual presidente de la Sociedad Argentina de Biología (SAB), entidad fundada en 1919 por iniciativa del fisiólogo y futuro Premio Nobel Bernardo Houssay, recuerda con un dejo de nostalgia que eligió la carrera por el amor al mar y a los programas de TV de Jacques Cousteau. “En mi época, todos querían ser biólogos marinos, luego ecólogos y más tarde genetistas o biólogos moleculares”, señaló.

Miranda, que cursó su carrera entre 1983 y 1990 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA, investiga los efectos de contaminantes y estresores sobre la reproducción de peces en el Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), que depende del CONICET y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). “Una frase que repito a menudo es que no se puede cuidar lo que no se conoce. En este sentido, tanto el debate por la Ley de Glaciares como los streamings del CONICET ayudaron a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, y esos temas incentivan las vocaciones vinculadas con la biología marina o la ecología”.

Coincidió el doctor en Matemáticas Guillermo Durán, decano de la FCEN, quien aseguró que en los últimos cuatrimestres aumentó el número de inscriptos a la carrera de Ciencias Biológicas. “Pensamos que el renovado interés está vinculado a los streamings del CONICET sobre la vida submarina en el mar argentino”, dijo.

Para Leandro A. Miranda, presidente de la Sociedad Argentina de Biología, el debate por la Ley de Glaciares y el streaming del CONICET ayudaron a incentivar vocaciones vinculadas con la biología marina o la ecología.

Las especialidades de la licenciatura en las diferentes facultades que dictan la carrera son muchas y variadas: Bioinformática y Biología Computacional; Biología de Microorganismos; Biología Marina; Biología Molecular; Biología de Patógenos Animales y Vegetales; Biotecnología; Ecología; Fisiología Animal y Neurociencias; Genética y Evolución; Paleobiología y Macroevolución; Sistemática, Morfología y Fisiología de Plantas; Sistemática, Morfología y Fisiología Animal.

En el área de las opciones “bio”, en los últimos años suma cada vez más interesados Biotecnología, y no como orientación o especialidad, sino como carrera en sí misma. “Muchos se inclinan por ella porque piensan que es como una biología aplicada, relacionada con la producción y la industria, y que pueden tener más salida laboral relacionada con la producción y las empresas privadas”, puntualizó Miranda. “En la UNSAM soy profesor de Biotecnología Animal, en la licenciatura en Biotecnología, que ha ido aumentando el número de ingresantes en forma sostenida y pasó de 200 hasta llegar a 500 alumnos el año pasado”, graficó.

Algo similar ha ocurrido en la FCEN de la UBA, que recién este año abrió la primera licenciatura en Biotecnología, con cursada en 4 facultades distintas: la propia FCEN, Farmacia y Bioquímica, Agronomía y Veterinaria. “En las 4 facultades ingresaron 545 estudiantes; 173 en nuestra casa”, indicó Durán.

Miranda afirma que los campos más tradicionales donde se insertan los biólogos están relacionados con la investigación de todas las formas de vida: “Hacemos investigación en el CONICET, en universidades, en el INTA, en instituciones de salud -ejemplificó-. En los últimos años también se han abierto puestos de trabajo en empresas privadas como laboratorios farmacéuticos, de bioinsumos para el agro y consultoras de impacto ambiental. Tanto Biología como Biotecnología son carreras en crecimiento en universidades públicas y privadas del país”.

Para finalizar, el presidente de la SAB mencionó a quienes considera tres grandes biólogos de la historia argentina. “Es una pregunta difícil, me baso en mi propia experiencia y en los premios que recibieron. Los tres son contemporáneos: Sandra Díaz, ecóloga, reconocida internacionalmente por el estudio del impacto del cambio ambiental global sobre la biodiversidad vegetal de los ecosistemas; Alberto Kornblihtt, biólogo molecular, genetista, científico y profesor universitario que se destaca mundialmente por sus descubrimientos sobre el splicing alternativo del ARN mensajero; y el ecólogo y epidemiólogo Ricardo Gürtler, un referente internacional en los estudios sobre el control de enfermedades transmitidas por insectos como vectores, como el Chagas”. (Fuente: Agencia CyTA-Leloir)