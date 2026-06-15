Esquel: Hallaron a una persona sin vida en la zona de Tres Arroyos

Una persona fue hallada sin vida este domingo 14 de junio en el sector de Tres Arroyos, en el camino de acceso al Centro de Actividades de Montaña La Hoya. En el caso intervino personal policial de la Comisaría Segunda.

De acuerdo con la información recabada por fuentes extraoficiales, la víctima es un hombre de aproximadamente 69 años de edad. Al momento del desenlace, el vecino se encontraba realizando una caminata recreativa por el sector en compañía de su perro, una actividad habitual para muchos residentes y visitantes de la zona.

Alrededor de las 17:00 horas, una mujer que paseaba por el lugar divisó el cuerpo y dio inmediato aviso a las autoridades. El arribo de las fuerzas de seguridad estuvo marcado por una escena conmovedora: el can que acompañaba al hombre se plantó a su lado y, en un fiel acto de protección, impidió inicialmente que cualquier persona se acercara al cuerpo de su compañero humano.

Respecto a las circunstancias que rodearon el fallecimiento, las primeras líneas de investigación técnica descartarían la intervención de terceras personas. Según las mismas fuentes, en una primera inspección ocular no se advirtieron señales de violencia ni indicios de criminalidad en el lugar, por lo que se presume fuertemente que el hombre pudo haber sufrido un accidente infortunado o una descompensación de salud en pleno recorrido.

Luego de las tareas de rigor realizadas en el terreno por el personal policial y los peritos de la División Criminalística, se procedió al levantamiento y posterior traslado del cadáver hacia la morgue local.

En las próximas horas se llevará a cabo la correspondiente autopsia legal forense, medida dispuesta por las autoridades judiciales intervinientes para determinar con bases científicas y de manera fehaciente las causas exactas del deceso. En el caso continúa trabajando la policía de la provincia junto a las autoridades del Ejército Argentino.

Fuente: EQSnotas