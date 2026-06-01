Esperan una ola de calor histórica para fines de año

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que hacia finales de 2026 podría desarrollarse el episodio de El Niño más intenso jamás registrado, potenciado por el cambio climático. Este fenómeno amenaza con provocar sequías extremas en la Amazonia, inundaciones globales y un aumento de olas de calor en distintas regiones del planeta.

El meteorólogo Jeff Berardelli anticipa: “Vamos a ver fenómenos meteorológicos que no hemos visto nunca antes en la historia moderna”.

Qué es El Niño

El Niño es el aumento anómalo de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial y La Niña, su contraparte, está caracterizada por aguas más frías.

La duración típica es entre 9 y 12 meses, con recurrencia cada 2 a 7 años. Y redistribuye el calor del planeta, alterando patrones de lluvias y temperaturas a escala global.

El calor subsuperficial del Pacífico se desplaza hacia el este y asciende a la superficie. Pero los pulsos de agua cálida son de los mayores observados en registros históricos.

En este marco, según Zero Carbon Analytics, la probabilidad de formación entre mayo y julio de 2026 es del 61%. Y se proyecta una duplicación de episodios extremos de El Niño a medida que aumentan las temperaturas globales.

Impactos esperados

– Sequías en la Amazonia: agravarán la degradación de bosques, que ya afecta al 40% de la región.

– Inundaciones globales: más humedad en el aire intensificará tormentas y precipitaciones.

– Incendios forestales: el exceso de calor aumentará el riesgo de incendios severos, como advierte el Imperial College de Londres.

– Huracanes en el Atlántico: reducción de actividad ciclónica, con un Caribe más seco.

– Olas de calor récord: temperaturas medias globales podrían alcanzar máximos históricos.

El Niño

Riesgos para la salud y el ambiente

Los incendios forestales, potenciados por El Niño, no solo destruyen ecosistemas, también deterioran la calidad del aire y provocan problemas de salud.

En Australia (2019), el humo de los incendios causó 417 muertes adicionales y miles de hospitalizaciones. Entre 1975 y 2024, las horas potenciales de combustión aumentaron un 36%, y los días extremos entre un 81% y un 233%.

Cambio climático y El Niño

El climatólogo Michael Mann recuerda que El Niño es un fenómeno natural, pero el cambio climático amplifica sus efectos. La doctora Friederike Otto enfatiza:

“El Niño va y viene. El cambio climático empeora mientras no dejemos de quemar combustibles fósiles. Ese es el verdadero motivo para entrar en pánico”.

Contexto político y científico

La OMM advierte que el planeta está “más desequilibrado que en cualquier otro momento de la historia observada”.

Líderes mundiales han retrocedido en compromisos climáticos, suavizando el lenguaje y reduciendo la ambición.

En abril de 2026, Colombia fue sede de la primera conferencia de alto nivel para debatir el abandono de los combustibles fósiles. La próxima cita será la COP31 en noviembre.

El Niño 2026 podría convertirse en el más intenso de la historia moderna, con impactos devastadores en ecosistemas, economías y salud pública.