Escaso movimiento turístico durante el fin de semana largo

Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $ 217 mil millones. Fue un fin de semana largo de muy bajo movimiento, con casi 1 millón de turistas recorriendo el país. Entre los más convocantes estuvieron los eventos deportivos y los destinos de naturaleza y nieve.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sexto fin de semana largo del año fue discreto, aunque no pasó desapercibido: 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. Fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones).

El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $ 109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $ 216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado (considerando sólo el feriado del 17/6).

Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

El turismo se concentró en destinos con propuestas vinculadas a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. La cercanía del inicio de las vacaciones de invierno y del Mundial también influyeron en el comportamiento de la demanda, generando un perfil de viaje selectivo y cauteloso.

Destinos tradicionales y emergentes

A pesar del bajo movimiento general, algunos destinos lograron sostener niveles de actividad por encima del promedio. En la Patagonia, Bariloche volvió a posicionarse entre los lugares más buscados del país, anticipando la temporada invernal, mientras que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas.

En el Litoral, Puerto Iguazú encabezó niveles de ocupación con registros cercanos al 70%, acompañado por los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y los corredores naturales de Corrientes.

En el Norte argentino, Salta fue protagonista por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación del 60%, apoyada en la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

Córdoba, en tanto, sostuvo un movimiento moderado, con mejores perspectivas en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz, mientras que Mendoza continuó afirmándose en el enoturismo, la gastronomía y la montaña.

La Costa Atlántica mostró una realidad más dispar: Mar del Plata registró reservas por debajo de lo habitual, aunque ciudades del interior bonaerense sostuvieron el flujo de excursionistas de cercanía gracias a sus fiestas populares y propuestas gastronómicas.

En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $ 2.838.612 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque en junio 2025 hubo un fin de semana adicional por el Día de la Bandera, que en 2026 se festejará un sábado.