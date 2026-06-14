En Puerto Madryn comienza el pago anticipado de impuestos

Desde la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron que el martes 16 de junio comenzará el Pago Anticipado de Impuestos del segundo semestre con un descuento del 20% hasta el 12 de agosto.

El beneficio será sobre el importe total de la facturación, del período que va de julio a diciembre, e incluirá los Impuestos Inmobiliario, Automotor, Motos, Tasas de Habilitación con monto fijo y Cutpp (Contribución Unificada de Transporte Privado de Pasajeros).

Es importante mencionar que se podrá consultar, descargar e imprimir el comprobante de pago a través del sitio web de la Municipalidad de Puerto Madryn (www.madryn.gob.ar), generando el Volante Electrónico de pago y abonar mediante Pagos Link, Macro, Payway, Lotipago, Pagofácil, Rapipago, Interbanking o Mercado Pago. Para ello, será necesario ingresar mediante “Trámites Online” con usuario y contraseña. En caso de no poseerlo, se sugiere ingresar como usuario anónimo.

Los contribuyentes interesados en financiar el Pago Anticipado podrán hacerlo a través de las tarjetas de crédito Patagonia 365 (6 cuotas sin interés), Visa y Mastercad (3 cuotas sin interés) y Naranja (Plan Z, 4 o 5 cuotas sin interés).

Los pagos se podrán efectuar tanto en el Hall central (Belgrano 206) como en los Municercas Nº 1 (Juan Muzzio 1106 y W. Jones), Nº 2 (España 1986), Nº 3 (Lavalle y Juan B. Justo), Nº 4 (Chile y Río Pico), Nº 5 (Uruguay 211 – oficinas de Ampal), Nº 6 (Mosqueta 4114 – Solana de la Patagonia) y N° 7 (Gutyn Ebrill N°45).

Por último, cabe recordar que el horario de atención es de lunes a viernes de 8.15 a 13 en el Hall central (Belgrano 206) y de lunes a viernes de 8.15 a 13 horas en los Municercas. Asimismo, el primer sábado de cada mes, los Municercas abren sus puertas de 9 a 12 horas y el segundo sábado, también de 9 a 12 horas, hay atención al público en el Hall del municipio.