Deportivo Madryn empató ante San Miguel



En el debut de Luis García como entrenador, Deportivo Madryn igualó 2-2 frente al Trueno Verde por la fecha 18 de la Zona A. Luis Silba y Nazareno Solís anotaron el gol del Aurinegro. Bruno Nasta, que luego se fue expulsado y Lucas Delgado concretaron los de la visita.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís; Camilo Machado, Gabriel Gudiño y Luis Silba. DT: Luis García.

San Miguel: Mateo Reynoso; Damián Adín, Facundo Cardozo, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Mateo Serra, Fabrizio Almeida, Jorge Ferrero; Tomás Díaz, Lucas Delgado y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: PT 32m Luis Silba (DM), ST 11m Bruno Nasta (SM)

Cambios: ST 18m Nicolás Servetto x Camilo Machado (DM), Mauricio Cuero x Marcelo Meli (DM), 29m Estanislao Jara x Gabriel Gudiño (DM)

Amonestados: Facundo Giacopuzzi (DM)

Expulsados: ST 13m Bruno Nasta (SM)

Arbitro: Joaquín Gil.

Estadio: Abel Sastre.