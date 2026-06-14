Deportivo Madryn empató ante San Miguel
En el debut de Luis García como entrenador, Deportivo Madryn igualó 2-2 frente al Trueno Verde por la fecha 18 de la Zona A. Luis Silba y Nazareno Solís anotaron el gol del Aurinegro. Bruno Nasta, que luego se fue expulsado y Lucas Delgado concretaron los de la visita.
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís; Camilo Machado, Gabriel Gudiño y Luis Silba. DT: Luis García.
San Miguel: Mateo Reynoso; Damián Adín, Facundo Cardozo, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Mateo Serra, Fabrizio Almeida, Jorge Ferrero; Tomás Díaz, Lucas Delgado y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.
Goles: PT 32m Luis Silba (DM), ST 11m Bruno Nasta (SM)
Cambios: ST 18m Nicolás Servetto x Camilo Machado (DM), Mauricio Cuero x Marcelo Meli (DM), 29m Estanislao Jara x Gabriel Gudiño (DM)
Amonestados: Facundo Giacopuzzi (DM)
Expulsados: ST 13m Bruno Nasta (SM)
Arbitro: Joaquín Gil.
Estadio: Abel Sastre.