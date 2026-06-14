DEPORTIVO MADRYN - FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Deportivo Madryn empató ante San Miguel


En el debut de Luis García como entrenador, Deportivo Madryn igualó 2-2 frente al Trueno Verde por la fecha 18 de la Zona A. Luis Silba y Nazareno Solís anotaron el gol del Aurinegro. Bruno Nasta, que luego se fue expulsado y Lucas Delgado concretaron los de la visita.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís; Camilo Machado, Gabriel Gudiño y Luis Silba. DT: Luis García.

San Miguel: Mateo Reynoso; Damián Adín, Facundo Cardozo, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Mateo Serra, Fabrizio Almeida, Jorge Ferrero; Tomás Díaz, Lucas Delgado y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: PT 32m Luis Silba (DM), ST 11m Bruno Nasta (SM)

Cambios: ST 18m Nicolás Servetto x Camilo Machado (DM), Mauricio Cuero x Marcelo Meli (DM), 29m Estanislao Jara x Gabriel Gudiño (DM)

Amonestados: Facundo Giacopuzzi (DM)

Expulsados: ST 13m Bruno Nasta (SM)

Arbitro: Joaquín Gil.

Estadio: Abel Sastre.

OPINIÓN

León XIV en Barcelona exponiendo la verticalidad del perdón

León XIV en Barcelona exponiendo la verticalidad del perdón

TERMÓMETROS

Elon Musk, primer Trillonario de la historia

Elon Musk, primer Trillonario de la historia

Mensaje para Milei

Mensaje para Milei

Inocencia fiscal para la familia Adorni

Inocencia fiscal para la familia Adorni

ÚLTIMAS NOTICIAS