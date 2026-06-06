El último adiós del Indio será este domingo en Avellaneda

Luego de varios rumores y desmentidas, se confirmó que Carlos el “Indio” Solari finalmente será despedido en Parque Domínico, Avellaneda. El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el partido del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

El músico e ícono de la cultura nacional será velado en una despedida pública que se llevará adelante este domingo 7 junio, luego de que se realizó un último adiós privado, anoche.

Recientemente, el círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso «no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias» para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.