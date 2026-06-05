Dictaron una ley provincial para prohibir los celulares en todas las aulas de Chubut

Finalmente, la Legislatura de Chubut aprobó este jueves 4 de junio una ley que limita el uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación personal durante el dictado de clases en establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia.

Laye hace diferencias entre los niveles primarios y secundarios. En el nivel primario; los alumnos ya no podrán ingresar al aula con el celular, salvo en situaciones autorizadas con fines pedagógicos o casos especiales contemplados por la ley. Mientras que en el nivel secundario; el uso estará permitido únicamente cuando forme parte de actividades educativas previamente planificadas y autorizadas por los docentes.

La normativa también regula el uso de estos dispositivos por parte del personal docente y auxiliar, restringiéndolo a tareas pedagógicas, administrativas o situaciones de emergencia.

La ley contempla excepciones para estudiantes que requieran dispositivos tecnológicos por razones de salud o necesidades especiales de aprendizaje.

La medida comenzará a implementarse una vez que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Juan Pais, buscando reducir las distracciones durante las clases y promover un mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La ley chubutense se suma a medidas similares implementadas en distintas jurisdicciones del país. Provincias como Buenos Aires, Catamarca, Salta, Neuquén, Tucumán y La Pampa, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya avanzaron con regulaciones que restringen el uso de teléfonos celulares en las aulas con el objetivo de reducir las distracciones y fortalecer los procesos de aprendizaje.

Los argumentos

En los fundamentos del proyecto, los legisladores remarcaron que diversos organismos internacionales vienen advirtiendo sobre los efectos que puede generar el uso excesivo de la tecnología en los procesos educativos. Entre ellos mencionan informes de la UNESCO que alertan sobre el impacto de los teléfonos móviles y computadoras en la concentración y el aprendizaje de los estudiantes.

Según se expone en el documento, distintos estudios realizados en varios países detectaron una relación negativa entre el uso frecuente de teléfonos celulares y los resultados académicos. Entre las principales causas aparecen las interrupciones constantes, la pérdida de atención y el tiempo destinado a actividades ajenas al estudio durante las horas de clase o de preparación escolar.

Los fundamentos también sostuvieron que la presencia permanente de los dispositivos favorece la realización de tareas no vinculadas al ámbito educativo, afectando la capacidad de comprensión y retención de contenidos. Incluso citan investigaciones que indican que, luego de una distracción breve provocada por el celular, un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en recuperar completamente la concentración.

A nivel internacional, el proyecto señala que alrededor del 13% de los países ya cuenta con normativas que restringen o prohíben el uso de dispositivos móviles en establecimientos educativos. En otros casos, se avanzó específicamente en la limitación de determinadas aplicaciones para proteger la privacidad de los estudiantes y el uso responsable de los datos.

Argentina, entre los más “distraídos”

Uno de los aspectos que más peso tuvo en la elaboración de la iniciativa fueron los resultados de la evaluación internacional PISA 2022. Los datos muestran que el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años admitió distraerse en clase debido al uso de sus propios dispositivos digitales, el porcentaje más alto entre los 80 países que participaron del estudio.

La situación se agrava cuando se analiza el impacto de los celulares utilizados por otros compañeros. De acuerdo con la misma evaluación, el 46% de los alumnos argentinos manifestó que también se distrae por el uso de dispositivos ajenos dentro del aula, ubicando nuevamente al país en el primer lugar del ranking mundial.

A ello se suman los datos difundidos por el Observatorio Argentinos por la Educación en 2024, donde se indicó que el 37,6% de los estudiantes nunca desactiva las notificaciones de sus teléfonos durante las horas de clase, uno de los registros más elevados a nivel internacional.

Los legisladores vinculan estas cifras con los resultados académicos obtenidos por los estudiantes argentinos. En ese sentido, recordaron que las pruebas PISA 2022 reflejaron que el 72,7% de los alumnos no alcanzó el nivel mínimo esperado en Matemática, un indicador que alimenta el debate sobre los factores que inciden en el rendimiento escolar.