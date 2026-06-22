Detenido por golpear y provocar lesiones a su pareja

Una joven terminó con lesiones en la cabeza producto del golpe que le propinó su novio con una pava. A raíz de esto el hombre fue detenido por violencia de género, en tanto ella trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para recibir atención médica.

La mujer fue derivada al nosocomio tras sufrir una agresión física durante una discusión con su pareja, de 23 años, el domingo 21 en horas de la noche en una vivienda ubicada en el barrio Quirno Costa donde convivían.

La policía llegó al lugar alertados por llamados realizados por los vecinos, quienes escuchaban la violenta pelea. Al arribar encontraron a la joven con las heridas en su cabeza, por lo que denunció a su pareja como el agresor. Por este motivo fue detenido en ese momento.