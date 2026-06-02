Confirman nuevas detenciones en una causa por estafas millonarias

El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), continúa desarrollando una investigación de alta complejidad vinculada a una organización dedicada presuntamente a la comisión de estafas a gran escala mediante estructuras empresariales y financieras utilizadas para captar, canalizar y dispersar fondos provenientes de víctimas de distintas jurisdicciones del país.

Como resultado de las medidas de investigación realizadas durante las últimas semanas, actualmente son cinco las personas detenidas en el marco de la causa. Tres de ellas fueron imputadas como presuntos organizadores de una asociación ilícita y permanecen con prisión preventiva por el plazo de tres meses, conforme lo dispuesto por la jueza de la causa.

A estas detenciones se suman otras dos concretadas en los últimos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La audiencia de control de detención y apertura de la investigación se ha fijado para el próximo miércoles 3 de junio.

La causa fue declarada compleja debido a la cantidad de personas involucradas, la extensión territorial de las maniobras investigadas, la multiplicidad de estructuras utilizadas y el volumen de evidencia digital recolectada.

Los procedimientos ejecutados recientemente constituyen una continuidad de los allanamientos realizados el pasado 28 de abril y de las posteriores medidas llevadas adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Gran Buenos Aires, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital, documentación y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

La investigación permitió identificar hasta el momento la utilización de diversas personas jurídicas y estructuras comerciales que habrían cumplido distintos roles dentro del esquema bajo análisis. Entre ellas se encuentran BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, además de otras firmas que continúan siendo detectadas y analizadas a medida que avanza la investigación.

Según la hipótesis fiscal, estas estructuras habrían permitido la circulación de sumas multimillonarias de dinero provenientes de maniobras defraudatorias cometidas en distintas provincias argentinas, constituyendo una red de alcance nacional con capacidad para captar fondos, transferirlos rápidamente entre múltiples operadores y dificultar su trazabilidad.

Los investigadores consideran que las medidas adoptadas durante los últimos meses han permitido avanzar significativamente sobre los niveles superiores de responsabilidad dentro de la organización investigada, orientando actualmente los esfuerzos hacia la identificación y acreditación de quienes habrían tenido funciones de dirección, coordinación y control de las maniobras.

La investigación se desarrolla además en coordinación con fiscales de distintas jurisdicciones del país a través de mecanismos de cooperación especialmente diseñados para casos complejos y fenómenos criminales de alcance interjurisdiccional. En este contexto, se encuentra en proceso de conformación un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), herramienta que permitirá fortalecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de estrategias comunes para el abordaje integral del caso.

Las diligencias continúan en curso y no se descartan nuevas medidas procesales en función de la evidencia que se encuentra actualmente bajo análisis.

Lo que comenzó con la denuncia de una víctima en Puerto Madryn permitió descubrir una estructura criminal con proyección nacional, integrada por múltiples sociedades, intermediarios y operadores que habrían movilizado sumas millonarias a través de circuitos financieros especialmente diseñados para dificultar su detección.”