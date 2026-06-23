Condenado por varios hurtos en comercios de Puerto Madryn

Omar Arístides Cárcano (40) fue condenado por una serie de hechos delictivos cometidos en comercios de la ciudad, amenazas agravadas contra sus vecinos y daños a una propiedad. La sentencia a 8 meses de prisión de efectivo cumplimiento fue dictada por la jueza penal Patricia Reyes tras un juicio oral en el que se valoraron testimonios, registros fílmicos, pericias y diversa prueba documental.

Entre los hechos por los cuales se los acusó eran 5 hurtos a comercios, que incluían chocolates, latas de atún, escabeches, lentes, alcohol y pantuflas infantiles del Sapo Pepe. Finalmente, fue condenado por la sustracción de mercadería de una farmacia y de una zapatería céntrica, elementos que posteriormente fueron recuperados durante un procedimiento policial.

Además, durante el debate oral se acumularon hechos de amenazas contra vecinos y vecinas de su barrio. Según quedó acreditado, incluso exhibió un arma de fuego contra vecinos que le reclamaban por tirar la basura en la vía pública. La sentencia también abordó un hecho de daño contra una propiedad ajena.

Las fiscales María Florencia Bianchi y María Eugenia Vottero estuvieron a cargo de la acusación durante el juicio. La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, pericias técnicas, entrevistas a testigos y el secuestro de elementos vinculados con los hechos investigados. Para disponer la condena sea de efectivo cumplimiento, durante 8 meses en un establecimiento carcelario, se valoró que Carcano posee antecedentes.