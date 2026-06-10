¿Cómo se manejan los fondos de financiamiento en Chubut?

El próximo viernes 19 de junio, convocaron a la comunidad científico-tecnológica, emprendedores, PyMEs y profesionales de la región a participar de la reunión informativa virtual sobre la convocatoria Innova CFI 2026. Este espacio tiene como propósito central acercar las herramientas de apoyo técnico y financiero que ofrece el Consejo Federal de Inversiones a quienes lideren iniciativas con el potencial de transformar la matriz productiva y social de nuestra provincia.

El encuentro se desarrollará a las 10 horas bajo una modalidad completamente virtual; los interesados en asistir podrán conectarse de forma directa el día del evento a través de la plataforma Google Meet utilizando el enlace meet.google.com/daq-qybn-juv.

Objetivos y alcances de la convocatoria

Durante la jornada, los equipos técnicos tanto de la Secretaría como de CFI brindarán precisiones detalladas sobre los objetivos y alcances de la convocatoria, haciendo especial hincapié en cuáles son los requisitos de participación y las condiciones que deben cumplir los proyectos para ser considerados elegibles dentro de las líneas prioritarias para el desarrollo chubutense.

Uno de los puntos clave de la sesión será la exposición de los montos de financiamiento disponibles y las características del proceso de presentación y evaluación de las propuestas. Desde el organismo provincial se destaca la importancia de estas herramientas de la banca de desarrollo, las cuales buscan potenciar ideas innovadoras que generen valor agregado, empleo calificado y soluciones eficientes a los desafíos estructurales del territorio.

Espacio de consultas

Hacia el cierre de la transmisión, se abrirá un espacio interactivo de consultas para que los asistentes puedan despejar dudas puntuales sobre los formularios de postulación, los plazos de entrega y la documentación requerida. Esta instancia de diálogo directo busca facilitar el acceso a la postulación y asegurar que ninguna idea con impacto territorial quede fuera de la convocatoria por dificultades administrativas o metodológicas.

Para obtener mayor información sobre las bases del programa, lineamientos generales y formularios de inscripción previos, recomendamos leer las bases y condiciones e información presente en innova.cfi.org.ar.