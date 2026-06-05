Canto y danza para este fin de semana en el Teatro del Muelle

Este viernes 5 y el sábado 6 de junio, en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn se presentará la obra “Fuego Negro”; y el domingo 7, será el turno de Sultanas Winter.

Música

El viernes a las 21 horas y sábado a las 20:30, se presentará “Fuego Negro”, una sesión íntima que reúne la fuerza del jazz, la profundidad del soul y la intensidad del blues en un formato innovador y cercano al público. La propuesta, dirigida y producida por Sandra Jaider.

Las entradas se pueden reservar al 280 4199177 a un valor de 15.000 pesos o directamente en puerta los días del evento. Restan pocas ubicaciones por lo que se recomienda hacer la adquisición con antelación.

Danza

En tanto que el domingo, a las 18 horas será el turno del espectáculo denominado Sultanas Winter donde alumnas y bailarinas de danzas árabes mostrarán sus talentos.

En este show estarán presentes las alumnas del grupo Sultanas, su profesora Rosana Michelet y como invitadas Samyra y Amina; también se presentarán otras danzas de la mano de las profesoras Tania Calvo y Katty Cáceres. El valor de la entrada es de 10.000 pesos.