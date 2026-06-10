Argentina goleó a Islandia en la previa del Mundial 2026

La Selección argentina se impuso por 3-0 en un amistoso internacional jugado en Estados Unidos, a dos días del comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El combinado nacional goleó con tantos del mediocampista Valentín Barco, a los siete minutos del primer tiempo, el astro Lionel Messi, de penal a los 26 minutos del complemento, y el volante Thiago Almada, en 41 minutos de la segunda mitad.

El encuentro preparativo, disputado en el estadio Jordan-Hare de Alabama, sentencia que el combinado que conduce Lionel Scaloni ganó ambos amistosos, luego del triunfo por 2-0 ante Honduras el sábado 6 de junio, y se prepara de la mejor forma para el debut, a ocurrir el martes 16 desde las 22:00 (horario argentino), en Kansas City.

El primer acercamiento del partido fue del combinado argentino, con una llegada al área por derecha del volante Nicolás Paz, cuyo remate fue bloqueado por un defensor.

Solo un minuto después, Islandia tuvo una llegada de mucho peligro, cuando el extremo Hakon Haraldsson eludió al lateral Agustín Giay y cruzó un centro bajo que fue rematado de primera por el volante Mikael Ellertson, que desvió su disparo a muy poca distancia del arco argentino.

La Selección argentina abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, cuando el talentoso mediocampista Valentín Barco se quedó con un rebote al borde del área y sacó un disparo potente con el empeine, que entró bajo por el poste derecho del arquero Elias Olafsson.

En 11 minutos, un contraataque por derecha del extremo Giuliano Simeone terminó en un pase filtrado para Paz, que recortó hacia adentro y sacó un zurdazo bajo, desviado por Olafsson hacia un costado.

Paz volvió a intentar en 22 minutos, mediante un tiro libre algo lejano que se fue por encima del travesaño.

A los 39 minutos de la primera mitad, Barco recibió cerca de la banda izquierda y puso un pase en profundidad para el desmarque hacia afuera de Simeone, que sacó un remate raso con el que no pudo superar al arquero rival.

Un minuto más tarde, Barco volvió a generar juego por el lado de su perfil natural, con una pelota filtrada que Paz agarró de volea, aunque su disparo impactó en el cuerpo de Olafsson, de buen achique de espacios.

A los 43 minutos, el mediocampista Isak Johannesson controló a algunos metros del área y probó suerte con un disparo bajo, que generó la primera intervención del arquero Gerónimo Rulli.

El primer acercamiento argentino de la segunda mitad se dio a los siete minutos, mediante un avance por derecha de Simeone, que enganchó y habilitó al volante Enzo Fernández con un centro atrás. El surgido en River gambeteó hacia afuera y quiso volver a meter un centro, que fue cortado por Elias Olafsson.

A los 11 minutos, un cabezazo largo del mediocampista Alexis Mac Allister permitió que Paz avance ante la espalda de la defensa rival. El español nacionalizado argentino intentó asistir con un pase atrás al delantero Lautaro Martínez, aunque a su habilitación le faltó precisión.

Cuatro minutos después, una combinación entre Haraldsson y el delantero Orri Oskarsson permitió que el extremo se meta al área y remate fuerte con la pierna zurda, con un tiro que buscó el primer palo y se fue ancho.

Cuando iban 16 minutos, Lautaro Martínez recibió por el costado derecho del área y pinchó un centro al segundo palo para Mac Allister, cuyo remate de primera y abriendo el pie derecho impactó en el palo izquierdo del arquero islandés.

Cinco minutos más tarde, Argentina volvió a llegar con velocidad y por medio de los pases filtrados. Una pelota en profundidad del volante del Liverpool habilitó a Lautaro Martínez, que entró al área rival por izquierda y abrió el pie derecho, pero su remate terminó en un nuevo impacto en el poste.

En 25 minutos, el astro argentino Lionel Messi, recién ingresado, puso un pase filtrado excepcional para Lautaro Martínez, que fue derribado por Olafsson dentro del área y generó un penal.

Lionel Messi se hizo cargo de la pena máxima y levantó un remate al ángulo izquierdo del guardameta rival, para el 2-0.

A cuatro minutos del final del partido, la Selección argentina volvió a marcar a los 41 minutos del segundo tiempo, con una jugada asociativa entre el mediocampista Rodrigo De Paul y Messi, que terminó en un centro atrás para la llegada y el remate al gol del mediocampista Thiago Almada.

Síntesis del partido:

Amistoso internacional.

Argentina 3 – 0 Islandia.

Estadio: Jordan-Hare (Estados Unidos).

Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos).

VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos).

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elias Olafsson; Victor Palsson, Andri Baldursson, Daniel Gretarsson Hordur Magnusson, Logi Tomasson; Hakon Haraldsson, Mikael Ellertsson, Isak Johanesson; Orri Oskarsson, Albert Gudmunsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Gol en el primer tiempo: 7m. Valentín Barco (A).

Goles en el segundo tiempo: 26m. Lionel Messi (A), 41m. Thiago Almada (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Cristian Romero por Lisandro Martínez (A), Enzo Fernández por Exequiel Palacios (A), Alexis Mac Allister por Valentín Barco (A), Rodrigo De Paul por Giovani Lo Celso (A) y Lautaro Martínez por José López (A); Kristian Hlynsson por Andri Baldursson (I); 13m. Nicolás González por Nicolás Otamendi (A) y Thiago Almada por Nicolás Paz (A), 25m. Gonzalo Montiel por Agustín Giay (A) y Lionel Messi por Giuliano Simeone (A); Aron Gunnarsson por Logi Tomasson (I), Dagur Thorhallsson por Daniel Gretarsson (I) y Kristian Hlynsson por Mikael Ellertsson (I), 36m. Hjortur Hermansson por Hordur Magnusson (I), Kristall Ingason por Albert Gudmunsson (I), Arnor Sigurdsson por Isak Johannesson (I), Gylfi Sigurdsson por Mikael Ellertsson (I), Gisli Thorhallsson por Hakon Haraldsson (I) y Daniel Gudjohnsen por Orri Oskarsson (I).