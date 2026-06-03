Abrieron un segundo llamado para proyectos de formación



El Ministerio de Educación de Chubut anunció que se encuentra habilitada la Segunda Instancia de Presentación de Proyectos Especiales, Innovación y Formación Docente Continua correspondiente al Ciclo Lectivo 2026.

La nueva instancia se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 93/2026, normativa que regula el procedimiento para la presentación, evaluación y aprobación de dicha convocatoria.

Nuevo marco normativo

En este marco, se convoca a la presentación de propuestas formativas destinadas al Sistema Educativo Provincial, orientadas al fortalecimiento de la calidad pedagógica, la innovación educativa y el desarrollo profesional docente continuo.

La normativa, vigente desde este año e impulsada desde la Dirección General de Educación Superior, perteneciente a la Subsecretaría de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación, se destaca además por fomentar procedimientos institucionales transparentes y criterios de evaluación unificados, diseñados para garantizar igualdad de condiciones en las propuestas presentadas y favorecer la articulación con las prioridades educativas actuales.

Asimismo, el nuevo marco normativo favorece el desarrollo de propuestas en modalidad híbrida, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso y participación docente en todo el territorio provincial.

Fechas y canales de consulta

El período de presentación de proyectos se extenderá desde el 1 hasta el 30 de junio de 2026, inclusive. Los oferentes interesados podrán enviar sus propuestas desde el formulario de inscripción disponible en www.chubut.edu.ar/formacion.

Desde el área de Formación Superior destacaron que también se habilitó un correo electrónico para consultas y asesoramiento: [email protected].

Declaraciones de Interés Educativo

Asimismo, en el marco de la Resolución mencionada, el Ministerio de Educación habilitó la presentación de solicitudes para la obtención de la Declaración de Interés Educativo. La normativa establece por primera vez un procedimiento unificado con criterios de evaluación claros y transparentes, orientados a garantizar igualdad de oportunidades para todas las iniciativas y promover propuestas alineadas con las prioridades educativas de la provincia.

Las presentaciones podrán realizarse a través del formulario específico también disponible en la página web del Ministerio, donde se detallan los requisitos y la documentación necesaria para su evaluación.