PUERTO MADRYN - VUELCO

Vuelco en las calles de Puerto Madryn

Este viernes en horas de la mañana, se registró un incidente vehicular en la zona sur de Puerto Madryn. Ocurrió poco después de las 8 horas en la intersección de Dorrego y San Martín, frente a la Escuela N° 7
Bomberos Voluntarios recibieron el aviso y asistieron rápidamente. Al arribar, constataron que se trataba de un taxi que quedó volcado sobre la calzada. Se desconoce hasta el momento si llevaba pasajeros en el momento del accidente. El conductor fue trasladado al Hospital Isola y personal de Tránsito Municipal se acercó para realizar el test de alcoholemia.

Fuente: El Chubut

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