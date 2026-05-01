Vecinos acorralaron a un ladrón y evitaron un robo



Personal de la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia detuvo este jueves, a un sujeto de 28 años cuando varios vecinos estaban sobre él intentando evitar (con golpes) que se robara elementos para la construcción. Intentaba escaparse con una bolsa de cemento al hombro.

Personal policial se apersona en el lugar, visualizando al aprehendido tirado en el suelo, quien estaba rodeado por varias personas, presentando lesiones en el rostro, siendo los agresores las personas que lo tenían retenido en el lugar.