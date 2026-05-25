Un hombre murió en un vuelco sobre la Ruta 40 cerca de Gobernador Costa

Un hombre de 36 años falleció y una mujer de 52 resultó herida este sábado por la tarde luego de un vuelco registrado sobre la Ruta Nacional N° 40, en cercanías de Gobernador Costa.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.548, en inmediaciones de la Estancia Nueva Lubecka. Tras el aviso, personal policial de la Unidad Regional Esquel y equipos de emergencia se dirigieron al lugar para intervenir en el operativo.

El único vehículo involucrado fue una camioneta Renault Oroch. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado. La camioneta salió de la cinta asfáltica, dio varios tumbos y terminó detenida sobre sus cuatro ruedas en la banquina, a unos 40 metros de la ruta.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo circulaba en sentido sur-norte y sus ocupantes estarían regresando a la localidad neuquina de Picún Leufú, lugar de residencia de ambas personas.

Como consecuencia del impacto, el conductor, de 36 años, fue despedido del habitáculo. Su cuerpo fue encontrado sobre la banquina, a unos 20 metros del vehículo, con una lesión craneal que le provocó la muerte en el lugar.

La acompañante, de 52 años, permaneció atrapada en el interior de la camioneta y debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios. Luego fue trasladada al hospital de Gobernador Costa.

Según el primer informe médico emitido por el centro de salud, la mujer presentaba lesiones leves y se encontraba fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística de Esquel, que realizó las pericias accidentológicas, el relevamiento de rastros y la documentación fotográfica para establecer las circunstancias del hecho.

Fuentes policiales indicaron que, una vez finalizadas las tareas periciales, la camioneta fue secuestrada preventivamente y trasladada al corralón municipal.

La situación fue informada al funcionario de turno del Ministerio Público Fiscal, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Fuente: EQSnotas