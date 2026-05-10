Un hombre fue asesinado en Rawson

Un hombre de 39 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Rawson, en un hecho ocurrido en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, en el barrio Río Chubut. La víctima recibió una puñalada a la altura del corazón y falleció en el lugar.

El episodio se registró pocos minutos después de las 4 de la mañana sobre la avenida Antártida Argentina. Según las primeras informaciones, personal policial que realizaba recorridas preventivas por la zona encontró al hombre tendido sobre la vía pública con una herida de arma blanca en el pecho.

De inmediato se montó un operativo en el sector y se solicitó la presencia de personal médico, aunque al arribar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Rawson junto a integrantes de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las primeras pericias para recolectar pruebas y establecer cómo se produjo el ataque. La escena fue preservada durante varias horas mientras se realizaban las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, la División de Investigaciones inició distintas tareas para intentar identificar y localizar a las personas involucradas en el homicidio. Entre las medidas dispuestas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a posibles testigos que pudieran aportar datos sobre lo sucedido.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima ni tampoco si existieron detenidos vinculados al caso. Los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión y si hubo una pelea previa o algún otro desencadenante.

El crimen generó conmoción entre los vecinos del sector, especialmente por haberse producido en un área transitada de la capital provincial. La causa quedó a cargo de la Justicia, que continúa avanzando con la investigación para esclarecer el hecho y dar con los autores del asesinato.