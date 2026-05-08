Un camión cargado con langostinos volcó en la Ruta 3



Un camión de la empresa Pesquera del Sud volcó y perdió la carga en un incidente vial sobre la Ruta 3 a la altura de Garayalde debido a las malas condiciones climáticas y la presencia de escarcha en el pavimento.

El hecho ocurrió este viernes, cerca de la hora 10, un Mercedes-Benz que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control debido a las condiciones climáticas y la presencia de escarcha a la altura del Kilómetro 1685, terminando volcado en la banquina con su carga desparramada en el lugar.

El camión llevaba casi 10 toneladas de langostinos que horas después fueron removidas y depositadas en otro vehículo de la misma empresa. En cuanto al chofer, fue atendido por personal del puesto sanitario de Garayalde quien constató que no presentaba lesiones de ningún tipo.