CAMIÓN - RUTA 3 - VUELCO

Un camión cargado con langostinos volcó en la Ruta 3


Un camión de la empresa Pesquera del Sud volcó y perdió la carga en un incidente vial sobre la Ruta 3 a la altura de Garayalde debido a las malas condiciones climáticas y la presencia de escarcha en el pavimento.

El hecho ocurrió este viernes, cerca de la hora 10, un Mercedes-Benz que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control debido a las condiciones climáticas y la presencia de escarcha a la altura del Kilómetro 1685, terminando volcado en la banquina con su carga desparramada en el lugar.

El camión llevaba casi 10 toneladas de langostinos que horas después fueron removidas y depositadas en otro vehículo de la misma empresa. En cuanto al chofer, fue atendido por personal del puesto sanitario de Garayalde quien constató que no presentaba lesiones de ningún tipo.

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