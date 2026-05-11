DEUDA PÚBLICA - ECONOMIA - LUIS CAPUTO

Caputo sale a buscar pesos para refinanciar vencimientos por $11,5 billones

El Gobierno nacional encara este miércoles una nueva licitación de deuda pública con el objetivo de refinanciar vencimientos por $11,5 billones.

Si bien se aguarda la confirmación oficial, también se efectuaría otro turno de AO27 y AO28 para recolectar US$350 millones en cada uno de ellos y otros US$100 millones en cada tramo al día siguiente.

“En un contexto de liquidez holgada, donde el Tesoro mantiene $8,37 billones depositados en el BCRA y los rendimientos en pesos continúan relativamente bajos, los vencimientos por $11,15 billones no lucen particularmente desafiantes”, señaló la consultora PPI.

El informe publicado hoy por la firma -que procesó Agencia Noticias Argentinas- señala que “bajo este marco, el foco del mercado estará puesto en si el Ministerio de Economía decide volver a ofrecer más Duales TAMAR-CER.

El nuevo Dual actualmente rinde CER +5,3% de YTM (o TAMAR +830 puntos básicos), muy por debajo del 7,3% al que había sido emitido en su debut”.

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