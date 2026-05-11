El MPF Chubut impulsa la creación de una Red de Inteligencia Artificial
Por iniciativa de la Procuración General del Chubut, este lunes se realizó una reunión virtual con representantes de Ministerios Públicos y Procuraciones Generales de distintas provincias argentinas, con el objetivo de impulsar la creación de una “Red de IA para Ministerios Públicos” en el ámbito del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.
La propuesta, promovida por el Ministerio Público Fiscal del Chubut y acompañada por representantes de Chaco, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, Salta, San Luis, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Tucumán y Misiones, entre otras jurisdicciones, apunta a generar un espacio de trabajo colaborativo y federal en materia de Inteligencia Artificial aplicada a la función judicial.
Participaron del encuentro: por CHUBUT, Jorge Miquelarena, Matías Froment, Marcos Fink y Alejandra López; por MENDOZA, Juan Miguel Bensadón y Andrea Chávez, por SAN LUIS, Angela Castillo Shellander y Laura Cadelago, por SANTA FE, Víctor Moloeznik, Cristian Quinteros, Matías Ocariz y Andrés Payró, por SAN JUAN, Julieta Mercado Berr y Juan Pablo Romera, por LA PAMPA, Cristian Munch, por BUENOS AIRES, Patricio Moyano Peña, por CORRIENTES, Ariel Arrigiossi y Gilda Gutiérrez, por SANTIAGO DEL ESTERO, Juan Alberto Allende, por SALTA, Claudia Carreras, por CÓRDOBA, Julio Comello, Gustavo Coppini y Daniel Ballisteri y por TIERRA DEL FUEGO, Emanuel Méndez Martínez y Jeremías Morales.
Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al uso de herramientas de IA dentro de los Ministerios Públicos, tanto en materia de regulación y uso responsable como en el desarrollo de soluciones tecnológicas destinadas a optimizar procesos y fortalecer la prestación del servicio de justicia.
Entre los principales ejes planteados se destacó la necesidad de avanzar en marcos normativos y reglamentarios que contemplen el uso ético de la Inteligencia Artificial, la protección de datos personales, el control humano final sobre las producciones generadas mediante IA, la prevención de alucinaciones y la mitigación de sesgos.
Asimismo, se analizó el potencial de estas herramientas para mejorar tiempos de trabajo, fortalecer investigaciones penales y optimizar tareas vinculadas a dictámenes e intervenciones no penales de los Ministerios Públicos.
Otro de los aspectos centrales fue la importancia de impulsar instancias permanentes de capacitación y actualización para agentes y funcionarios judiciales. En ese sentido, la futura Red buscará coordinar acciones de formación conjunta, desde niveles introductorios y de sensibilización hasta propuestas técnicas orientadas a la interacción avanzada con herramientas de Inteligencia Artificial.
Desde el MPF Chubut se destacó que la propuesta busca consolidar un ámbito de cooperación institucional que permita compartir experiencias, proyectos, documentos e inquietudes entre las distintas jurisdicciones, favoreciendo una construcción federal y colaborativa frente a los desafíos tecnológicos actuales.
Una vez que la iniciativa sea analizada y eventualmente aprobada por los Consejos correspondientes, se prevé avanzar en la conformación formal de la Red y en una agenda de reuniones temáticas periódicas entre los Ministerios Públicos participantes.