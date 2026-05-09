River recibirá este domingo a San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura, en el que será un cruce de gigantes para meterse entre los ocho mejores del campeonato local.

El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, quien estará secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

River llega a este cruce envuelto en incertidumbre, ya que desde la llegada de su director técnico, Eduardo «Chacho» Coudet, consiguió muy buenos resultados, aunque demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones.

A esto hay que sumar que en la última fecha de la primera fase de este Torneo Apertura, el «Millonario» cayó como local frente a Atlético Tucumán y sus jugadores abandonaron el terreno de juego bajo una lluvia de chiflidos de los hinchas.

El último partido oficial de River fue este jueves, cuando derrotaron 2-1 de manera agónica a Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana, donde tienen prácticamente asegurada la clasificación a la próxima instancia.

Del otro lado estará San Lorenzo, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo se las viene arreglando para meterse en los playoffs de los campeonatos locales.

El «Ciclón», que es dirigido por Gustavo Álvarez, dio una pobre imagen en la fecha que concluyó con la actividad de la primera fase al caer como local frente a Independiente, aunque finalmente se dieron los resultados que necesitaba y pudo terminar en la séptima colocación de la Zona A.

El último encuentro del equipo de Boedo fue el martes 5 de mayo, cuando igualaron sin goles ante Deportivo Cuenca de Ecuador en la Copa Sudamericana.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Octavos de final

River – San Lorenzo

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Hora: 19. TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Fuente: Agencia NA