Investigan presunto caso de hantavirus en Corcovado



Una persona de la localidad de Corcovado permanece internada, por estas horas, en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Esquel, mientras se investiga un posible caso de hantavirus.

La persona se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto monitoreo médico, con pronóstico reservado, según trascendidos.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre el diagnóstico, aunque el caso encendió las alertas sanitarias en la región debido a los antecedentes de la enfermedad en la cordillera chubutense.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con secreciones, orina o saliva de roedores silvestres infectados, especialmente en ambientes cerrados o poco ventilados. Por este motivo, las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención en viviendas, galpones, leñeras y zonas rurales.