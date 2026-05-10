Comenzaron las obras para habilitar el nuevo Centro de Transformación en Madryn

El personal de energía de Servicoop ya se encuentra trabajando sobre diferentes subestaciones de la zona sur de Puerto Madryn en forma simultánea, con el objetivo de readecuar las instalaciones y ejecutar las tareas de mantenimiento que permitan dar ingreso al sistema de un nuevo C.T, ubicado en inmediaciones de Bv. Almte Brown y Aarón Jenkins. Este nuevo Centro incrementará la potencia del sistema ampliando la capacidad de entrega del suministro en la zona de influencia.

La interrupción del suministro se extenderá hasta las 11:00 horas aproximadamente, afectando a los usuarios ubicados dentro de dos polígonos formados por las siguientes calles: 1- Polígono 1 (subestación N° 390): Azcuenaga, Marcos A. Zar, Berutti, Av. Julio A. Roca, Saavedra, Triunvirato y San Martín. 2- Polígono 2 (subestaciones N°100 y 406): A. Mathews, Tehuelches, Morgan, Galatz, Bvard Brown, Castelli, W. Davies, Gutyn Ebrill y Libertad.