Rige el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Desde este viernes 1 de mayo está vigente el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea lo que crea un mercado de 700 millones de personas.

Dadas algunos pasos formales que aún restan cumplir, el convenio se inicia de manera provisoria con la implementación de la parte comercial.

Los temas de institucionales y de cooperación quedan para una segunda etapa cuando se completen los pasos que restan.

Al amparo de quejas de España y Francia especialmente por el tema agrícola, en Europa aún se discuten algunos aspectos legales del acuerdo y resta la aprobación parlamentaria en cada uno de esos países. El bloque Mercosur ya cumplió con ese paso.

El inicio de esta nueva etapa también tiene un fuerte componente geopolítico, ya que pondrá un límite a la expansión de China.

De esta manera, comienza un gradual desmantelamiento arancelario para más del 90% del comercio bilateral. Esta reducción no es homogénea, sino que cada sector tiene regímenes diferentes, que en algunos casos alcanzan hasta los 15 años, como en el caso de la industria automotriz.

El convenio establece cuota arancelarias colectivas para el Mercosur entre los que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Además, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a tener un arancel de entrada de cero por ciento.

Los beneficios directos lo recibirán productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol, y productos pesqueros.

En carnes y granos no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte sino cuotas con arancel preferencial. En carne vacuna habrá una cuota 99.000 toneladas (con un arancel del 7.5%). Para Argentina, esto es vital ya que la Cuota Hilton (carne de alta calidad) pasa a tener arancel 0% inmediatamente.

En carne aviar se estableció un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles repartida en un plazo de 5 años. En arroz, el cupo con arancel cero es de 60.000 toneladas, a implementarse gradualmente en 5 años. En miel, el cupo con arancel cero es para 45.000 toneladas; entre otros sectores que ya empezarán a gozar de estos beneficios.