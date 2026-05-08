Reunión de Gabinete este viernes en la Rosada

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.

Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre de la investigación judicial sobre el ex panelista televisivo y radial, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.

Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos. El jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.