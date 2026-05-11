Recuperan animales robados tras allanamientos en chacras del VIRCh

La Fiscalía de Puerto Madryn realizó nuevos allanamientos positivos en el marco de la investigación por la presunta sustracción y comercialización ilegal de animales ovinos. Las medidas se vinculan con el operativo llevado adelante semanas atrás, cuando una comisión judicial recorrió más de 1800 kilómetros para intervenir en distintos conflictos rurales y recuperar animales y tierras usurpadas.

La causa se originó tras una denuncia vinculada a un establecimiento ganadero de la zona de Gan Gan, donde se detectó la desaparición de una importante cantidad de ovejas. Durante los primeros procedimientos se habían recuperado animales, además de hallarse restos compatibles con faena y elementos identificatorios del ganado denunciado como sustraído.

A partir de nuevas tareas investigativas realizadas por la División Rural y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, se logró reconstruir parte del recorrido del ganado. La investigación incluyó entrevistas, análisis de documentación de transporte y rastreo de movimientos de hacienda. En ese contexto, un transportista declaró haber trasladado aproximadamente 350 ovinos desde un establecimiento de Gan Gan hacia chacras ubicadas entre Trelew y Gaiman.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó nuevas órdenes judiciales de allanamiento con resultados positivos en chacras de la zona de Bryn Crwn, donde se presumía que habían sido trasladados parte de los animales buscados. Las medidas fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas por personal de la División Rural, con supervisión de los funcionarios fiscales Mauricio Baigorria y Felipe Montiel.

La investigación se enmarca en delitos vinculados a la estafa, falsedad ideológica, abigeato agravado y maniobras irregulares de comercialización de ganado, una problemática que afecta directamente a productores rurales de la región.