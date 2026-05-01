Reabrirá el Salón Provincial de Artesanías Celestina Currumil



La Subsecretaría de Cultura de Chubut anunció la convocatoria al octavo Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil” – Edición 2026, recuperando así un espacio emblemático para el sector artesanal que vuelve a desarrollarse en la provincia tras casi una década de ausencia.

La iniciativa, que busca poner en valor el trabajo de artesanos chubutenses y fortalecer la identidad cultural, presenta como principal novedad un sistema de inscripción en etapas, comenzando con una instancia digital en la que los participantes deberán enviar fotografías de sus piezas para su evaluación inicial.

Requisitos e inscripciones

En este sentido, podrán participar todos los artesanos residentes en la Provincia del Chubut con una antigüedad mínima de dos años ininterrumpidos, quienes podrán postular hasta tres piezas acompañadas de la correspondiente ficha técnica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de agosto y podrán realizarse de manera online o presencial en la sede de la Subsecretaría de Cultura en Rawson.

Para más información o consultas, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected]

Admisión en tres etapas

En primer lugar, se llevará adelante una evaluación digital a partir del material fotográfico presentado, donde se preseleccionarán las piezas que avanzarán a la siguiente instancia. Posteriormente, los autores de las obras seleccionadas deberán remitir físicamente sus piezas para una evaluación presencial que verifique su correspondencia con lo declarado.

Finalmente, un jurado especializado determinará las obras que integrarán el Salón y aquellas que resulten premiadas.

Este nuevo esquema busca facilitar la participación de artesanos de toda la provincia, optimizando los procesos de selección y garantizando una instancia más accesible en la primera etapa.

El jurado estará integrado por referentes de reconocida trayectoria a nivel nacional, provincial y regional, y su decisión será inapelable.

Premiación

Asimismo, se otorgarán importantes premios adquisición, entre ellos un primer premio de 3 millones de pesos, un segundo de 2 millones y un tercero de 1 millón, además de distinciones especiales a la artesanía tradicional y al diseño e innovación, junto a menciones.

Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio cultural de la provincia, consolidando el valor simbólico y material de este certamen.

Cronograma

El cronograma establece que, tras el cierre de inscripciones el 3 de agosto, la admisión de piezas se desarrollará del 4 al 6 de agosto, con comunicación de resultados el 7. La recepción de las obras seleccionadas será del 10 al 21 de agosto, mientras que la actuación del jurado tendrá lugar del 25 al 27 del mismo mes.

La inauguración del Salón está prevista para el 29 de septiembre, extendiéndose hasta el 29 de octubre.