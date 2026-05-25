Milei encabezó la ceremonia en conmemoración del 25 de Mayo

El presidente Javier Milei participó esta mañana del Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, acompañado por integrantes del Gabinete nacional y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

De la ceremonia, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Defensa, Carlos Alberto Presti; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y la senadora nacional Patricia Bullrich.